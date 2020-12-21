Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Кандидаты в депутаты от партии «ADAL» провели встречи с жителями ВКО и Алматинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Декабря 2020, 16:21
Кандидаты в депутаты от партии «ADAL» провели встречи с жителями ВКО и Алматинской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Продолжаются встречи с населением кандидатов в депутаты в Мажилис от партии «ADAL», передает МИА «Казинформ».

Люди высказывают проблемные вопросы по ряду направлений, предлагают инициативы по развитию разных отраслей жизни. Об этом, в частности, шла речь во время встреч кандидатов Олжаса Ордабаева, Акмарал Бекмурзаевой, Лауры Маликовой, Алины Аскаровой, Игоря Шацкого с жителями п.К.Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Жители поселка позитивно восприняли положения программы о мерах социальной поддержки граждан, предложения по развитию бизнеса.

Продолжила свои встречи с жителями Алматинской области и кандидат в депутаты в Мажилис Лаззат Чинкисбаева.

Сегодня она встретилась с населением села Балпык-Би Коксуского района.

photo

photo


Алматинская область   Восточно-Казахстанская область   Выборы   Политические партии   Регионы Казахстана   Общество   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной