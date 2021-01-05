Кандидаты в депутаты от партии «ADAL» провели встречи с избирателями в Семее и Талдыкоргане

СЕМЕЙ - ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты в Мажилис от партии «ADAL» продолжают региональные встречи с избирателями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В городе Семее 5 января кандидаты Ардак Назаров, Даулет Мукаев, Олжас Ордабаев, Алмасбек Садырбаев провели ряд встреч с избирателями.

Так, Олжас Ордабаев встретился с сотрудниками местной компании, производящей стройматериалы. Кандидат в депутаты рассказал о главных целях, задачах партии «ADAL и напомнил о сервисах сайта adalpartiyasi.kz.

Олжас Ордабаев также провел встречу с педагогами в Колледже агробизнеса и экономики.

Ардак Назаров, Даулет Мукаев, Олжас Ордабаев, Алмасбек Садырбаев также провели встречи с многодетными семьями, предпринимателями. Жители подняли ряд проблемных вопросов.

В Талдыкоргане кандидат в депутаты в Мажилис Лаззат Чинскибаева также продолжила проведение встреч с предпринимателями, молодежью. В частности, она встретилась с работниками центрального рынка города.