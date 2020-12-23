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Кандидаты в депутаты от «Nur Otan» встретились с почётным жителем Темиртау

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Декабря 2020, 18:57
Кандидаты в депутаты от «Nur Otan» встретились с почётным жителем Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» встретились с почётным жителем города Елисеевым Валерием Сергеевичем у него на дому, передает МИА «Казинформ».

В рамках предвыборной кампании прошла встреча кандидатов в депутаты Темиртауского городского маслихата Сиверского Ивана и Ямолтдинова Руслана с почётным жителем города Темиртау с Елисеевым Валерием Сергеевичем у него на дому.

Валерий Сергеевич родился в 1942 году в Осакаровском р/н Карагандинской обл. С 1968 года, после окончания Карагандинского педагогического института, работал тренером по волейболу в детской спортивной школе. Является старшим тренером отделения Олимпийского резерва ДЮСШ №1 старшим тренером области (девушки). Среди его воспитанников члены сборной СССР, Олимпийских сборных СССР и СНГ, Казахстана. Победительницы кубка Европы и мира. Имеет звание «Заслуженный тренер КазССР», «Заслуженный тренер СССР».

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Сиверский Иван озвучил, что Валерий Сергеевич - человек с активной гражданской позицией, истинный патриот города, и не только заслуженный тренер с 50-летним стажем, воспитавший немало блестящих спортсменок, вплоть до олимпийских призерок. Он еще и основатель семейной волейбольной династии Елисеевых. Его супруга Светлана Николаевна работает преподавателем физической культуры и спорта в темиртауском колледже «Мирас». Две старших дочери Людмила Ершова и Татьяна Герасимова — тренеры высшей категории по волейболу отделения Олимпийского резерва СДЮШОР г. Темиртау.

Ямолтдинов Руслан озвучил, что его переполняют чувства гордости и радости от того, что в нашем городе есть такой мудрый наставник. Приятен и тот факт, что Валерий Сергеевич всесторонне поддерживает программу партии «Nur Otan», видит реальные дела партии и высоко оценивает стремление партии улучшать благосостояние простых и особенно нуждающихся граждан города и страны в целом!

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В ходе беседы были разъяснены основные направления предвыборной программы партии «Nur Otan». Елисеев Валерий особое внимание уделил необходимости патриотического воспитания молодёжи на примере старшего поколения, о решении проблем социально-уязвимых категорий граждан, а также о повышении престижа рабочих специальностей. Сиверский И.В и Ямолтдинов Р. Р были очень рады встрече с Елисеевым В.С, который внес большой вклад в развитие города.

Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Темиртауского городского маслихата.


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