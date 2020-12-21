Кандидаты в депутаты от «Nur Otan» в Актюбинской области рассказали, как улучшить жизнь молодежи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Как будет развиваться Актюбинская область, какие первоочередные задачи будут решаться во благо жизни населения, перспективы для предпринимателей и молодежи – обо всем этом рассказали на встрече с избирателями – жителями жилого массива Бауырластар – кандидаты в депутаты областного маслихата от партии «Nur Otan» Амангельды Есеркепов, Сергей Вишняк, Алмагуль Бекенова и Бахыт Молдагереева, передает МИА «Казинформ».

Кандидаты озвучили приоритетные направления предвыборной программы партии, заострив внимание на вопросах развития региона, создания комфортных условий для жителей, повышения уровня качества образования и медицины, доступности государственных программ и многих других аспектах.

«Сегодня все ждут от партии «Nur Otan» решения конкретных проблем и продвижения инициатив. Наша предвыборная программа, которая имеет семь приоритетных направлений, нацелена на их выполнение. Программа решает много разных вопросов: улучшение качества медицины и образования, создание экономически-устойчивого, безопасного и социально-ориентированного региона. Региона, где будут созданы все условия для развития молодежи, где будет возрождаться история культуры родного края. Мы наметили ориентир для дальнейших действий, и будем работать в этом направлении», - с такими словами обратился к участникам встречи Амангельды Есеркепов.

«Партия «Nur Otan» – партия большинства. У нас много инициативных людей, которые стремятся работать и работают на благо жителей страны. В рамках предвыборной программы мы ставим главные цели и определяем задачи, которые будем решать. Все свои предвыборные обещания партия выполнит. У руля стоит Елбасы - человек, которому доверяет вся международная арена. Много действующих государственных программ было разработано с его участием. Эти программы доступны для всех граждан страны и нацелены на улучшение нашей с вами жизни. Мы будем продолжать работать по заданному курсу, ценим ваше доверие и уверены, что вместе добьемся хороших результатов. Поддержим все конструктивные предложения и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество», - заверил собравшихся Сергей Вишняк.

Алмагуль Бекенова рассказала о том, какие изменения коснутся сферы бизнеса и какие меры поддержки окажут предпринимателям.

Как отметила кандидат в депутаты, в регионе наблюдается положительная динамика показателей предпринимательства, увеличивается количество малого и среднего бизнеса, растут объемы производства и налоговые поступления в бюджет. Для дальнейшего роста экономических показателей в области будут реализовываться 20 крупных инвестиционных проектов. Для дальнейшего развития обрабатывающей промышленности намечено разработать и запустить не менее 30 проектов. Самыми перспективными из них названы завод по производству керамической плитки в Хромтауском районе, который планируют реанимировать, заводы по выпуску керамогранита и по переработке нефтяных отходов, горно-металлургический комбинат в Мугалжарском районе и многие другие.

«Благосостояние населения зависит от наличия работы и стабильного заработка. За последние годы было создано 57 тысяч рабочих мест. Партия будет стремиться создавать не менее 21 тысячи новых рабочих мест в год. Если профессия человека окажется невостребованной у него есть возможность переобучиться, повысить свой профессиональный уровень и стать востребованным в новой профессии. Мы нацелены укрепить инфраструктуру здравоохранения и повысить качество медуслуг. Будет построено 15 медорганизаций, причем не только в городах и райцентрах, но и в селах. К 2025 году будет обеспечена пошаговая доступность к поликлиникам и врачебным амбулаториям», - пояснила Алмагуль Бекенова.

Одна из молодых кандидатов в депутаты Бахыт Молдагереева призвала молодежь проявлять инициативу, разносторонне развиваться, чтобы стать конкурентоспособными. Бахыт является предпринимателем. На своем примере она рассказала с чего начать и как развить бизнес.

«Партия поддерживает молодых начинающих предпринимателей. Созданы госпрограммы «Еңбек», «Дорожная карта бизнеса-2025», благодаря которым можно получить безвозмездный грант и начать собственное дело. Для развития молодежи откроют коворкинг - центры, где будет доступна любая информация для молодых людей. В перспективе создадут базу волонтеров для координации деятельности волонтерских групп. Как видите, для молодежи делается очень многое. Вся программа партии направлена на то, чтобы новое поколение стало двигателем стратегического курса нашей страны», - заметила Бахыт Молдагереева.

В ходе встречи кандидаты ответили на вопросы жителей Бауырластар. Они интересовались условиями участия в государственных программах, вопросами трудоустройства и получения медуслуг, возможностью получить земельный надел для выращивания сельхозкультур. По всем вопросам были даны разъяснения.

Оплачено из средств Избирательного фонда Актюбинской области партии «Nur Otan»