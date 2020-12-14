Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Кандидаты в депутаты от НПК провели встречи в Кокшетау и Талдыкоргане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Декабря 2020, 12:08
Кандидаты в депутаты от НПК провели встречи в Кокшетау и Талдыкоргане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты от Народной партии Казахстана (НПК) провели встречи в Кокшетау и Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ».

14 декабря в 10:00 часов в Кокшетау в Акмолинской областной больнице прошла встреча с медицинскими работниками по разъяснению тезисов программы Народной партии Казахстана. Здесь же был презентован предвыборный проект НПК.

Спикерами выступили: депутат Мажилиса Парламента РК Айкын Ойратович Конуров, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Олжас Тургунович Сыздыков.

photo

На встрече были подняты вопросы технического оснащения больницы, графика работы медицинского персонала, заработной платы, квалификационных требований, социальных гарантий для медиков. В диалоге на все заданные вопросы коллектива даны ответы спикеров.

14 декабря в 10:00 в здании «Рухани жаңғыру» в Талдыкоргане, расположенном по улице Балапанова, 28 (парк «Жастар») прошла встреча кандидатов от Народной партии Казахстана с избирателями региона. На встрече была дана информация о работе партии, ее депутатской фракции и презентована предвыборная программа Народной партии Казахстана с разъяснением тезисов. Собравшиеся на встречу – представители разных социальных слоев, профессий и возрастных категорий. В открытом диалоге избиратели смогли задать свои вопросы, на которые кандидаты дали исчерпывающие ответы.

Мероприятия проведены в рамках предвыборной агитации.


Акмолинская область   Алматинская область   Мажилис   Политические партии   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной