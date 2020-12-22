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Кандидаты в депутаты от НПК посетили Жамбылскую область

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Декабря 2020, 16:43
Кандидаты в депутаты от НПК посетили Жамбылскую область

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента от НПК провели встречи с жителями Усть-Каменогорска, а также посетили Жамбылскую область, передает МИА «Казинформ».

22 декабря в Усть-Каменогорске кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков и Ирина Смирнова встретились с коллективом и учащимися финансово-экономического колледжа (КАСУ).

На повестке стоял актуальный вопрос о поддержке молодых семей доступной ипотекой.

Кроме того, кандидаты в депутаты Мажилиса от НПК посетили и Жамбылскую область, где состоялась встреча с жителями дома в Таразе, где 27 февраля 2019 года произошел взрыв. Три квартиры были полностью разрушены, погибли четыре человека.

Жители дома рассказали, что акимат взял на себя восстановление квартир. Однако, по словам владельцев пострадавших квартир, работы были проведены некачественно.

Также представители партии посетили аварийный дом на улице Чимкентская, 11. Здесь живут пенсионеры и многодетные семьи.


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