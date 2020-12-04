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Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Ауыл» получили удостоверения

Автор:  
Арайлым Мұрат
4 Декабря 2020, 17:56
Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Ауыл» получили удостоверения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев в ходе рабочего съезда партии торжественно вручил удостоверения кандидатам в депутаты в Мажилис Парламента РК, вошедшим в партийный список партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На XVIII съезде партии были выдвинуты кандидатуры 19 наших партийцев на предстоящие выборы Мажилиса Парламента РК. Они были внесены в партийный список. Сегодня Центральная избирательная комиссия полностью зарегистрировала их», - сказал председатель партии «Ауыл» Али Бектаев.

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Удостоверения получили партийцы Кайрат Айтуганов, Карлыгаш Аралбекова, Николай Арсутин, Зейн Алипбек, Нуржигит Бегалы, Талгат Зейнуллин, Даулеткерей Карипов, Айгерим Кокеева, Даурет Куатов, Болатбек Кыстау, Кенжегали Машырыков, Алмас Мухаммедов, Толеутай Рахимбеков, Айдар Саттаров, Назимхан Сатыбалды, Канат Ташимбеков, Рабига Токсеитова, Бахаргуль Толеген и другие.

По словам Али Бектаева, стоят очень большие предвыборные задачи.

«Нам предстоит выполнить большую работу по участию на этих выборах. Сегодняшний семинар один из плодотворных мероприятий для нашей партии», - добавил он.

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