Кандидаты в депутаты Мажилиса: кого выдвинул Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на ХХ внеочередном съезде партии Nur Otan стало известно, что от партии на предстоящие парламентские выборы выдвинуто 126 кандидатов. Это самый обширный среди всех партий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На одного кандидата меньше только у Народной партии Казахстана. Кого же решила выдвинуть партия Nur Otan.

Среди кандидатов много общественных деятелей. К примеру, заместитель председателя Ассоциации экологических организаций Елдос Абаканов может быть не знаком широкой публике, однако является видным специалистом в сфере экологии.

Тилектес Адамбеков является профессионалом в области связи, генеральный директор частной компании Eurasia Blockchain Fintech Group Limited

Ашимжан Жанарбек – представитель современной интеллигенции. Поэт, журналист и публицист посвятил свою жизнь развитию казахской литературы и отечественной журналистики.

Заместитель председателя Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan» Динара Закиева.

Руководитель образовательных проектов BTS Digital Саясат Нурбек – известный эксперт, имеет большой опыт во внедрении инновационных подходов в образовании.

Ерлан Саиров, директор Института евразийских исследований, экс-заместитель председателя Федерации профсоюзов РК и член НСОД также пополнил список кандидатов в депутаты от партии.

Еще один член НСОД, пополнивший партийный список, – Айдос Сарым. Один из ведущих отечественных политологов, специалист по вопросам репатриантов, посвятивший им немало публикаций. Также среди профессиональных интересов политолога – сохранение традиционной казахской культуры и ее популяризация среди молодежи.

Вера Ким – председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть». В общественной деятельности Вера избрала приоритетом организацию информационно-образовательных кампаний по обучению и подготовке волонтеров через ежегодные волонтерские слеты.

Для максимального усиления партсписка в него включены политические тяжеловесы: Первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, Премьер-Министр РК Аскар Мамин, экс-спикер Сената Парламента Дарига Назарбаева, руководитель Аппарата Президента Ерлан Кошанов, председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов.

Из действующих депутатов фракции партии Nur Otan в предвыборный список вошли только 24 мажилисмена, в их числе и Председатель Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции партии Nur Otan Нурлан Нигматулин. Одним из защитников интересов и прав людей с ограниченными возможностями является действующий депутат Мажилиса Жанат Омарбекова. С 2010 года она возглавляет РОО «Казахстанская конфедерация инвалидов» и хорошо знает проблемы этой категории граждан. Экс-вице-министр индустрии и новых технологий, заместитель министра по инвестициям и развитию Альберт Рау сейчас является партийным куратором индустриально-инновационного развития Казахстана. Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ирина Унжакова. Дархан Мынбай долгие годы работал на государственной службе, был министром культуры и информации Республики Казахстан, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК, действительный член Международной академии информатизации. С полным партсписком можно ознакомиться на сайте партии.

Стоит отметить, что ни один аким области или городов республиканского значения не вошел в партсписок. Партия к выборам смогла завершить перезагрузку и обновить состав, привлечь общественных активистов, авторитетных представителей регионов, которые вошли в партсписок. Нет сомнения, что партия также успешно соберет большинство голосов избирателей, а значит — Мажилис существенно обновится.

Стоит отметить, что процесс внутрипартийных выборов Nur Otan протекал публично и прозрачно, все транслировалось в соцсетях. 77 человек из 126 (61,1%) партийного списка кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии Nur Otan - это победители праймериз.

49 (38,8%) кандидатов вошли в список по партийной квоте. 16 из 126 (12,7%) членов партсписка партии Nur Otan вступили в ряды партии перед праймериз.