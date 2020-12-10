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Кандидаты от партии «Ак жол» приступили к агитации

10 Декабря 2020, 20:50
Кандидаты от партии «Ак жол» приступили к агитации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках предвыборных поездок председатель Демократической партии «Ак жол» и кандидат в депутаты Азат Перуашев вместе с коллегами посетил вагоноремонтный завод в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В ходе встречи Азат Перуашев обсудил с работниками, какие меры могут помочь поддержать бизнес и сохранить рабочие места. Кроме того, с работниками завода была обсуждена идея освобождения предприятий в свободных экономических зонах от уплаты налогов на 10 лет, а также возможность возврата 50% инвестиций тем бизнесам, которые проработали более 5 лет.

Политики в свою очередь выслушали мнения заводчан о проведении налоговой амнистии.

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