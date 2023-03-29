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Кандидатуру Премьер-Министра РК согласуют в ближайшие дни - Ерлан Кошанов

Акбота Кузекбай
29 Марта 2023, 14:33
Кандидатуру Премьер-Министра РК согласуют в ближайшие дни - Ерлан Кошанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидатура Премьер-Министра РК будет согласована в ближайшее время. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем предлагать Главе государства в ближайшие дни. Возможно завтра, возможно - послезавтра. Процедуру мы сейчас отрабатываем. Думаю, скорее всего, на встрече с Президентом это предложат и на пленарном заседании мы возьмем согласие», - прокомментировал журналистам Ерлан Кошанов.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о кандидатуре Премьер-Министра. Президент заявил, что одержавшая победу на выборах партия примет на себя политическую ответственность.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Ерлан Кошанов  
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