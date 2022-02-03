Кандидатуру Галымжана Пирматова на должность нового председателя Нацбанка одобрил Сенат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидатура Галымжана Пирматова была предложена на должность председателя Национального банка РК. В ходе пленарного заседания Сената его кандидатура одобрена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с Конституцией согласие на назначение Президентом председателя Национального банка подлежит исключительному ведению Сената. Для получения согласия Сената Президент внес соответствующее представление в палату.

В ходе пленарного заседания представление Президента огласил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов.

«В соответствии с требованиями статьи 44 Конституции РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев вносит кандидатуру на назначение председателя Национального банка Пирматова Галымжана Олжаевича», - сказал Тимур Сулейменов.

Отметим, что Галымжан Пирматов в связи с заболеванием «омикрон»-штаммом не смог присутствовать на заседании.

С 2018 по 2021 годы Галымжан Пирматов являлся председателем правления Национальной атомной компании «АО» Казатомпром».

«Под его руководством компания достигла значительного прогресса по всем финансовым и производственным показателям. Именно под руководством Галымжана Олжаевича компания «Казатомпром» была выведена на IPO - на казахстанской бирже международного финансового центра «Астана». Полагаем, что многолетний профессиональный опыт, а также личные качества Пирматова Галымжана Олжаевича позволят эффективно справиться с возложенными на Национальный банк целями и задачами», - сказал Тимур Сулейменов.

Предложенная кандидатура предварительно была обсуждена на заседании Комитета по финансам и бюджету Сената. Во время заседания сенаторы согласовали кандидатуру Галымжана Пирматова на должность главы Национального банка.





Пирматов Галымжан Олжаевич

Родился 24 апреля 1972 года.

В 1993 году окончил Новосибирский государственный университет;

В 1995 году - Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования;

В 2001 году - Atkinson Graduate School of Management, Willamette University (по программе MBA).

Математик, магистр делового администрирования.

В 1994-1998 годы - финансовый директор СП «Алтын-Тас».

В 1998-1999 годы - директор департамента корпоративного финансирования «Минарет Групп Секьюритиз», директор по инвестициям AIG Silk Road Capital Management.

В 2002-2003 годы - финансовый директор компании «AES КиевОблЭнерго».

В 2003-2004 годы - коммерческий директор компании «AES Украина».

В 2004 году - заместитель генерального директора по экономике АО «Almaty Power Consolidated».

С 2005 по 2007 годы - начальник управления проектного финансирования, управляющий директор - директор департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк».

С 2007 по 2009 годы - вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С марта по июль 2009 года - первый заместитель председателя правления АО «БТА Банк».

С 2009 по 2011 годы - вице-президент по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром».

С 2011 по 2015 годы - президент компании «Cameco Kazakhstan».

С 2015 года – по 2017 год - заместитель председателя Национального Банка РК.

С 2017 года - председатель правления национальной атомной компании «Казатомпром».

Напомним, что Ерболат Досаев, ранее возглавлявший Национальный банк, стал акимом Алматы.