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Кандидатуру Дмитрия Медведева предложили на новую должность в Совбезе

15 Января 2020 20:41
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Кандидатуру Дмитрия Медведева предложили на новую должность в Совбезе

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин предложил создать новую должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и выдвинуть на нее бывшего главу кабмина РФ Дмитрия Медведева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

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В. Путин поблагодарил кабмин за те результаты, которые были достигнуты уходящим составом. «Прошу вас исполнять обязанности в полном объёме до формирования правительства в новом составе», - сказал он на встрече с экс-председателем правительства РФ.

Глава РФ также сообщил, что Д. Медведев имеет большой опыт работы на посту премьер-министра и всегда занимался вопросами безопасности и обороноспособности.

«Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся именно этой категорией вопросов. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введут должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент. Если потребуется внести изменения в действующий закон, готов буду это сделать. В ближайшее время буду просить депутатов также поддержать», - сказал глава РФ.

Напомним, сегодня В. Путин выступил с посланием Федеральному собранию РФ, в котором обозначил приоритеты работы на предстоящий период, в том числе предложил внести изменения в Конституцию страны.


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Ключевые слова: Россия,
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Нарымбек Исмагулов

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