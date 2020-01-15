Кандидатуру Дмитрия Медведева предложили на новую должность в Совбезе

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин предложил создать новую должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и выдвинуть на нее бывшего главу кабмина РФ Дмитрия Медведева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

В. Путин поблагодарил кабмин за те результаты, которые были достигнуты уходящим составом. «Прошу вас исполнять обязанности в полном объёме до формирования правительства в новом составе», - сказал он на встрече с экс-председателем правительства РФ.

Глава РФ также сообщил, что Д. Медведев имеет большой опыт работы на посту премьер-министра и всегда занимался вопросами безопасности и обороноспособности.

«Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся именно этой категорией вопросов. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введут должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент. Если потребуется внести изменения в действующий закон, готов буду это сделать. В ближайшее время буду просить депутатов также поддержать», - сказал глава РФ.

Напомним, сегодня В. Путин выступил с посланием Федеральному собранию РФ, в котором обозначил приоритеты работы на предстоящий период, в том числе предложил внести изменения в Конституцию страны.