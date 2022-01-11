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Кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра обсуждают в Мажилисе

Автор:  
Акбота Кузекбай
11 Января 2022, 11:08
Кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра обсуждают в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидатуру Алихана Смаилова обсуждают в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил в своем слове депутат Мажилиса Парламента Мухтар Ерман, выдвижение Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра является правильным решением.

Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра.

Депутаты отметили, что поддерживают данное решение.

«Надеемся, что накопившиеся вопросы получат свое разрешение в интересах укрепления государства и роста благосостояния людей», - сказал депутат Мажилиса Азат Перуашев, отмечая, что фракция «Ак жол» поддерживает кандидатуру Алихана Смаилова.

«Считаю, что Алихан Асханович Смаилов, представленный Главой государства на пост Премьер-Министра обладает необходимым опытом и знаниями. Мы его знаем достаточно давно, прежде всего, как государственника, специалиста с глубоким знанием всех сфер экономики и социальной сферы. Поддерживаю представленную кандидатуру Смаилова Алихана и прошу коллег также поддержать», - заявил Альберт Рау.

Правительство РК   Премьер-министр РК   Мажилис   Алихан Смаилов  
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