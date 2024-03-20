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    17:51, 20 Март 2024 | GMT +6

    Кандидатуры ректоров трех вузов рассмотрела республиканская комиссия

    Кандидатуры ректоров трех вузов рассмотрела республиканская комиссия
    Фото: primeminister.kz

    Заседание республиканской комиссии по избранию председателей правления-ректоров высших учебных заведений состоялось под председательством заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК. 

    В состав комиссии входят депутаты Мажилиса, представители Министерства науки и высшего образования, Ассоциации вузов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и общественные деятели.

    Участникам представили новый проект положения о порядке избрания председателя правления-ректора организации высшего и послевузовского образования. В документе предусмотрены более высокие требования к кандидатам. Главная задача – повысить качественный уровень вузов через эффективный менеджмент.

    Кандидат в ректоры должен иметь ученую степень, предпочтительно наличие ученых званий (профессор, доцент), опыт работы в руководящих должностях в сфере образования и науки не менее 5 лет, владеть свободно казахским, русским и предпочтительно английским языками, что является лишь частью основных критериев отбора.

    На заседании комиссии рассмотрены кандидаты в ректоры нескольких вузов.

    В Карагандинский технический университет им. А. Сагынова единогласным решением членов комиссии рекомендована Сауле Сагынтаева. Второй кандидат вошел в кадровый резерв МНВО. Вуз готовит специалистов в сфере горного дела, геологии, геодезии и картографии, машиностроения, энергетики, транспорта, архитектуры и строительства.

    Жетысуский университет им. Ильяса Жансугурова считается одним из основных региональных центров подготовки педагогических кадров. На место ректора претендовали также 3 кандидата. Большинством голосов рекомендовано назначить Ермека Бурибаева.

    Рудненский индустриальный университет обучает специалистов по техническим наукам и технологии. Республиканская комиссия рассмотрела 3 кандидатов. Все представленные программы развития вуза получили высокую оценку. В итоге приняли решение дополнительно рассмотреть вопрос и перенести избрание ректора.

    Теги:
    Правительство Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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