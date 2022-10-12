12 Октября 2022, 18:37

Кандидатура Жуматая Алиева соответствует требованиям закона – ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия установила, что кандидат в президенты РК Жуматай Алиев соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с подпунктом вторым, пункта третьего статьи 54, пункту шестому статьи 56 Конституционного закона РК Центральная избирательная комиссия постановляет, что кандидат в президенты РК Жуматай Алиев соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК», - сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.

Всего ЦИК приняла документы от 12 кандидатов.

Выборы назначены на 20 ноября. Кандидат в Президенты должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.