Кандидатура Жигули Дайрабаева соответствует требованиям закона – ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия установила, что кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 54, пунктом 3 и подпунктом 2 , пункта 6 и статьи 56 Конституционного закона РК Центральная избирательная комиссия постановляет, что кандидат в Президенты РК Жигули Молдакалыкович Дайрабаев соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК», - сообщили в Центральной избирательной комиссии РК.

Кандидату в Президенты РК будут выданы в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в свою поддержку.

Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили о том, что кандидатуры Касым-Жомарта Токаева и Мейрама Кажыкена соответствуют требованиям закона.

Вчера также кандидат в Президенты Жигули Дайрабаев сдал экзамен на знание государственного языка , а Каракат Абден сдала документы в ЦИК РК.