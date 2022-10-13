Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы
Кандидатура Талгата Ергалиева не соответствует требованиям закона – ЦИК
13 Октября 2022, 11:41

Кандидатура Талгата Ергалиева не соответствует требованиям закона – ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в Президенты РК Талгат Ергалиев не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман сообщил о том, что согласно представленным сведениям Минюста, выдвинувшим кандидатом в Президенты РК, республиканское объединение юридических лиц «Союз строителей Казахстана», не отвечает положениям пункта 1 статьи 55 конституционного закона «О выборах РК».

Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в Президенты РК Талгат Ергалиев не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК».

Директор департамента регистрационной службы и оказания юридических услуг Министерства юстиции РК Алан Тленчиев пояснил, что Союз строителей - это объединение юридических лиц. Право выдвижения имеет республиканское общественное объединение.

«Это разные формы», - добавил он.

Центральная избирательная комиссия установила, что кандидат в Президенты РК Талгат Ергалиев не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК».

Ранее ЦИК РК не подтвердила соответствие требованиям закона кандидатуры Хайруллы Габжалилова в Президенты РК.


Новости по теме
Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов
Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ
Читайте также
Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов
Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ
Наш электорат – женщины - руководитель штаба Турсынбековой об итогах первых двух недель
Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области
Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев потребовал от ЦИК проведения дебатов
Представители научно-культурного сообщества встретились в штабе по поддержке Касым-Жомарта Токаева
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив