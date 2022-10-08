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Кандидатура Мейрама Кажыкена соответствует требованиям закона - ЦИК

Автор:  
Анеля Касымова
8 Октября 2022, 16:59
Кандидатура Мейрама Кажыкена соответствует требованиям закона - ЦИК

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК установила, что кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня он успешно сдал экзамен на владение государственным языком.

Ранее ЦИК РК постановила выдать подписные листы на сбор подписей в свою поддержку другому кандидату на пост Президента РК, действующему Главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.


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