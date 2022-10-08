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    Кандидатура Касым-Жомарта Токаева соответствует требованиям закона - ЦИК

    8 Октября 2022, 16:00

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК установила, что кандидат в Президенты РК Касым-Жомарт Токаев соответствует предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК» требованиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Также ЦИК постановила выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей.

    Ранее сообщалось, что кандидатуру действующего Главы государства поддержали Гражданский альянс Казахстана, Молодежное объединение Qazaqstan Team, Казахстанский союз спортсменов, Демократическая партия «Ақ жол» и Народная партия Казахстана. 6 октября на внеочередном XXIV съезде партия «Аманат» выдвинула Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в Президенты.

    Среди кандидатов в Президенты также член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Каракат Абден. Она была выдвинута от Национального альянса профессиональных социальных работников. От Общенациональной социал-демократической партии баллотировался председатель астанинского филиала Нурлан Ауесбаев. 30 сентября на внеочередном XX съезде Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинула председателя Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП «Атамекен», который также является председателем Ассоциации фермеров, Жигули Дайрабаева.

    Руководителя Института экономических исследований Международного научного комплекса «Астана» Мейрама Кажыкена выдвинули в кандидаты на пост президента РК от Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат».

    Выдвижение кандидатов продлится до 11 октября. Право выдвижения кандидатов в Президенты РК принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.

    Выборы назначены на 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Президентские выборы - 2022
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