12 Октября 2022, 19:43

Кандидатура Cалтанат Турсынбековой соответствует требованиям закона – ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова соответствует требованиям, предъявляемым к ней Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На повестке дня стоял вопрос об установлении соответствия кандидата Салтанат Турсынбековой в Президенты РК. Член Центральной избирательной комиссии Алтынбек Смагулов напомнил, что Салтанат Турсынбекова была выдвинута от общественной организации «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

Ранее лингвистическая комиссия Центральной избирательной комиссии приняла решение о том, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Салтанат Турсынбекова владеет государственным языком.

Так, как сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, в соответствии подпунктом вторым пункта третьего статьи 54, пунктом шестым статьи 56 Конституционного закона РК кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова соответствует требованиям, предъявляемым к ней Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК».

Всего ЦИК приняла документы от 12 кандидатов. Выборы назначены на 20 ноября. Кандидат в Президенты должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.