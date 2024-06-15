Кандидатов в ректоры трех вузов РК утвердила республиканская комиссия

Под председательством заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой состоялось заседание республиканской комиссии по избранию председателей правления – ректоров высших учебных заведений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Парламент РК.

В состав комиссии входят депутаты Мажилиса Парламента РК, представители Министерства науки и высшего образования, Ассоциации вузов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и общественные деятели.

Перед рассмотрением кандидатур министр науки и высшего образования Саясат Нурбек ознакомил членов комиссии с новым порядком избрания ректоров. В регламентирующем документе предусмотрены более высокие требования к кандидатам. Главная задача – повысить качественный уровень вузов через эффективный менеджмент.

Кандидат в ректоры должен иметь ученую степень, опыт работы на руководящих должностях в сфере образования и науки – не менее 5 лет. Преимуществом будет наличие ученых званий (профессор, доцент). Это является лишь частью основных критериев отбора.

На заседании комиссии рассмотрены кандидаты в ректоры трех вузов.

Рудненский индустриальный университет обучает специалистов по техническим наукам и технологиям. Свои проекты по развитию вуза защищали 4 кандидата. В итоге большинством голосов была поддержана кандидатура Нурбека Сапарходжаева.

Карагандинский индустриальный университет также специализируется на подготовке технических кадров. На должность ректора было предложено 2 кандидата. Они представили 5-летнюю программу развития вуза. Большинством голосов проект Бахыта Жаутикова признан лучшим.

Один из старейших вузов Северо-Казахстанской области – университет имени Манаша Козыбаева – готовит специалистов по нескольким направлениям. В частности, по гуманитарным, техническим, инженерным и сельскохозяйственным специальностям. Недавно здесь открыли филиал американского Университета Аризоны. Свои программы по развитию вуза представили 2 кандидата в ректоры. Члены комиссии большинством голосов поддержали кандидатуру Ербола Исакаева.