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Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»

3 Февраля 2023, 12:16
Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошел внеочередной съезд партии «Байтақ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из основных вопросов повестки дня стало участие членов партии в предстоящих выборах депутатов. От партии в Мажилис выдвинуто 20 кандидатов, из них по женской квоте 4 кандидата, по молодежной – 1 кандидат и по инвалидной квоте – 1 кандидат.

Полный список кандидатов от партии выглядит следующим образом:

1. Арман Кашкинбеков

2. Айнур Сабитова

3. Кайрат Айтбай

4. Жанат Самат

5. Владимир Мартель

6. Сейдулла Исмаилов

7. Айжан Скакова

8. Бекжан Налибай

9. Нуртуган Туржанов

10. Кулян Байзакова

11. Болат Нурхожаев

12. Айтуар Туганбеков

13. Лариса Жаксылыкова

14. Ержан Елекеев

15. Мурат Жакиев

16. Роман Ботабеков

17. Нурлан Коптлеуов

18. Сапар Абдрахметов

По мажоритарной системе:

1. Азаматхан Амиртаев

2. Бахыт Исаев

3. Серикболат Маженов

4. Казбек Майгельдинов


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