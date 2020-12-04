Кандидатов в депутаты Мажилиса от партии «АDAL» зарегистрировала ЦИК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от политической партии «АDAL», передает корреспонент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановления было принято на заседании Центризбиркома.

В соответствии со статьей 89 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия РК постановила:

1. Зарегистрировать партийный список Общественного объединения «Политическая партия «АDAL».

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийному списку Общественного объединения «Политическая партия «АDAL»» удостоверения.

3. Отделу планирования и исполнения бюджета аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан предоставить в акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» сведения о регистрации партийного списка Общественного объединения «Политическая партия «ADAL» для открытия специального временного счета.

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации и общественными объединениями аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан опубликовать в средствах массовой информации сообщение о регистрации партийного списка Общественного объединения «Политическая партия «АDAL».

5. Включить наименование Общественного объединения «Политическая партия «АDAL» в избирательный бюллетень.

Ранее политическая партия «ADAL» представила партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК.

По итогам голосования делегатов и членов политсовета партии в список кандидатов в Мажилис от партии «ADAL» вошли 20 человек.