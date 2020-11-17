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Кандидатов Nur Otan в депутаты Мажилиса выбрали в Костанае

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
17 Ноября 2020, 17:20
Кандидатов Nur Otan в депутаты Мажилиса выбрали в Костанае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области завершила свою работу XXVIII внеочередная конференция филиала партии «Nur Otan», на которой путем онлайн-голосования были избраны кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК. Общее количество претендентов – 23 человека, те, кто набрал наибольшее количество голосов во внутрипартийном отборе – праймериз, и завоевал наибольший рейтинг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного филиала партии.

«Сегодняшняя конференция завершает последний этап проведения праймериз Костанайским областным филиалом партии «Nur Otan». В целом, по области для участия в праймериз было зарегистрировано 843 человека. В том числе 43% (362) - женщины, 30% (249) - молодежь до 35 лет. Средний возраст участников составляет 43 года. От первичных партийных организаций было выдвинуто 244 граждан, самовыдвиженцы – 600 человек», - отметил в своем приветственном слове аким области, председатель Костанайского областного филиала партии «Nur Otan» Архимед Мухамбетов.

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Из партийного кадрового резерва выдвинулись 584 (69,2%) человека. Из зарегистрированных кандидатов 31%, или 260 человек, – это новые лица. В рамках агитации было проведено более 7 тыс. мероприятий с охватом 81 тыс. человек.

Перед онлайн-голосованием все претенденты приняли участие в дебатах, которые транслировались в прямом эфире на официальном аккаунте областного филиала партии в социальных сетях. В течение трех минут кандидаты должны были рассказать о приоритетах своих предвыборных программ, а затем, в течение минуты ответить на вопросы своих коллег. Всего, за время проведения праймериз, его участники разработали порядка 800 программ, в каждой из которых есть четкие предложения по улучшению жизни горожан. В программу партии «Nur Otan» вошли и наказы, полученные в ходе посещения участниками внутрипартийного отбора ППО и трудовых коллективов.

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По итогам онлайн-голосования делегатами конференции, наибольшее количество голосов набрали: Екатерина Смышляева- 144 (голосов), Самат Акишев (128), Кырмызы Жанбыршина (103), Адиль Агайсин (91) Добавим, что конференция прошла с обязательным соблюдением санитарно- эпидемиологических норм, а все ее участники сдали обязательное ПЦР тестирование.


Костанайская область   Мажилис   Нур Отан   Выборы  
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