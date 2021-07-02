Кандидатов на выборы сельских акимов выдвинула партия «Ауыл»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По Карагандинской области 201 сельский округ, из них в 75 выберут новых акимов. В 149 населенных пунктах этих округов насчитывается более 81 тысячи избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данные выборы дают возможность для тех, кто хочет продемонстрировать свои умения в политической сфере. Право выдвижения кандидатов из числа таких активных граждан предоставлено политическим партиям. Со стороны регионального филиала народно-демократической патриотической партии «Ауыл» были выдвинуты пять кандидатов.

Средний возраст претендентов на должность акимов – 40 лет. Сейчас они возглавляют крестьянские хозяйства, общественные и спортивные организации. Их представили перед представителями партии и делегатами на внеочередной конференции и обнародовали свои краткие программы. На конференции были озвучены вопросы об эффективных механизмах развития села. В филиале говорят, что внимательно проанализировали ситуацию и выдвигают кандидатов лишь в тех сельских округах, где есть реальные шансы на победу. Помимо общей политплатформы, каждый претендент готовит индивидуальные программы развития конкретного села.



«Большое доверие к сельским акимам. Мы думаем, что эти граждане выйдут из нашего доверия. Будут актуальные вопросы, которые касаются наших сельчан, жизни наших сельчан, проблемы села в целом. Это и дороги, и обеспечение питьевой водой, и, конечно, модернизация сельхозтехники и диверсификация в целом сельскохозяйственной отрасли, внедрение современных технологий в сфере сельского хозяйства», - отметил председатель КОФ народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Сергазы Адекенов.