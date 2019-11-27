Кандидатов на государственные награды рассмотрели в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по государственным наградам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сегодня под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии по государственным наградам при Президенте Республики Казахстан.

На заседании были рассмотрены предложения государственных органов, организаций и общественных объединений по присуждению государственных наград.