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Кандидатов на государственные награды рассмотрели в Акорде
27 Ноября 2019 15:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по государственным наградам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Сегодня под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии по государственным наградам при Президенте Республики Казахстан.
На заседании были рассмотрены предложения государственных органов, организаций и общественных объединений по присуждению государственных наград.
Ключевые слова: Акорда,
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