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Кандидатам в депутаты Сената на агитацию выделят по 550 тысяч тенге

15 Декабря 2022, 16:38
Кандидатам в депутаты Сената на агитацию выделят по 550 тысяч тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Установлен размер расходов кандидата в депутаты Сената Парламента РК в объеме 550 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным члена Центральной избирательной комиссии Сабилы Мустафиной, средства предназначены для выступления с программами по телевидению и радио, а также публикации двух статей в периодических печатных изданиях – в сумме 400 тысяч тенге. На проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов предусмотрены 70 тысяч тенге, на транспортные расходы – 80 тысяч тенге.

Она подчеркнула, что в соответствии с конституционным законом «О выборах в РК», государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами в средствах массовой информации. Порядок и объемы выделения средств для выступления в средствах массовой информации кандидатам определяет Центральная избирательная комиссия.

Ранее сообщалось, что завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. В целом выдвинуто 130 кандидатов, что составляет более 6 человек на одно депутатское место. Четверть выдвинувшихся кандидатов – женщины, 33 человека. Работа с документами будет продолжена до 24 декабря. В настоящее время идет период дальнейшего установления соответствия и регистрации кандидатов, либо отказа в регистрации.


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