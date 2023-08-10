Кандидата в президенты Эквадора убили тремя выстрелами в голову

КИТО. КАЗИНФОРМ - Кандидат в президенты Эквадора, депутат Национального собрания страны, Фернандо Вильявисенсио был убит в среду после предвыборной встречи в столице страны - Кито. Он погиб от трех выстрелов в голову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.



Член его предвыборной группы сообщил местным СМИ, что Вильявисенсио садился в машину, когда мужчина шагнул вперед и выстрелил ему в голову. Его смерть подтвердил в социальных сетях действующий президент Гильермо Лассо.

Свидетели заявили, что в Вильявисенсио выстрелили трижды, и стрелку удалось скрыться с места происшествия.

Недавний рост насильственных преступлений, вызванный растущим присутствием наркокартелей в Эквадоре, был центральным вопросом президентской кампании.

В прошлом месяце Лассо объявил чрезвычайное положение и ночной комендантский час в трех провинциях после ряда убийств, связанных с организованной преступностью.

Помимо безопасности, кампания Вильявисенсио была сосредоточена на борьбе с коррупцией — теме, которую он освещал в начале своей карьеры журналиста, — и на уменьшении разрушения окружающей среды. На прошлой неделе он сказал, что ему и его команде угрожал лидер банды, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Его убийство последовало за убийством Агустина Интриаго, мэра города Манта, в июле и Омара Менендеса, кандидата в мэры города Пуэрто-Лопес, в феврале.

Полиция задержала двух человек по подозрению в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщил в среду телеканал Ecuavisa. По его данным, стрелявших в политика было трое. Полиция продолжает поиск третьего.

Первый тур президентских выборов намечен на 20 августа.