+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кандидат юридических наук из СКО: Президент сказал то, что сказал бы сам народ

18 Января 2022 13:30
Поделиться:
Кандидат юридических наук из СКО: Президент сказал то, что сказал бы сам народ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Кандидат юридических наук кафедры «Правовые дисциплины», член АНК Северо-Казахстанской области, председатель казахского-культурно-просветительского центра «Urpaq» Гүлбахша Мусабаева считает ключевой фразой выступления Главы государства восстановление социальной справедливости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Больше месячной нормы осадков выпало в районах СКО
Сильно вдохновили слова Президента о том, что приоритет нужно отдать техническим профессиям - академик М. Молдабеков Модернизация общественных институтов стала ключевым направлением в стратегии реформ Президента - эксперт Президент открыто заявил, что интересы народа должны быть выше интересов кучки олигархов - Бекет Момынкул

«У меня как у историка, общественника, ученого возникла концепция «Новый Казахстан – новый Президент». Каждое слово, адресованное народу – все то, что сказал бы сам народ. Это удивительно. Это то, чего мы ждали и давно не слышали. Ключевая фраза, на мой взгляд – восстановление социальной справедливости. Все мероприятия направлены на экономические реформы, улучшение социального содержимого нашего общества. Отрадно, что уже создан общественный фонд, куда будут направлять деньги меценатов, благотворителей. Каждый день мы видим в социальных сетях призывы собрать средства на лечение детей. И очень важно, что Президент обратил на это внимание. Хотелось бы, чтобы в Казахстане были все достижения медицины. Я верю, что будут реформы в этой сфере», - сказала Г. Мусабаева.

Она отметила: ей импонирует мнение Президента о том, что сферы, от которых зависит ресурсный потенциал страны, должны принадлежать государству.

«Мне близка мысль нашего Президента об образовании. В эти дни мы особенно увидели упущения в воспитании патриотизма казахстанцев. Воспитательный процесс неразрывно связан с образовательным. Патриотизм нельзя купить, он формируется с малых лет. Важно истинных патриотов воспитывать. В воспитании детей упущено много нравственных основ. Почему советское поколение считается сильным и не боящимся трудностей? Потому что вместе с образовательным процессом было трудовое воспитание. Мы не боялись выходить на субботники, мыть парты, кабинет, дежурили в столовых. Мы видели весь механизм трудового процесса. Много европейских норм ввели, но они не соответствуют нашему менталитету. Формирование современного казахстанца неразрывно связано с понятием труд, воспитание, семья, нравственность и патриотизм. Тогда за будущее не страшно. Интернет не может дать того, что дает семья, истинная школа и университет», - подчеркнула Г.Мусабаева.

Она уверена, что качественные изменения в стране произойдут, и надеется, что поток миграции снизится.

«Желаю Президенту создать новую мощную команду, которая бы достойно служила своему народу. У нас не очень хорошая статистика по миграции. Нужно 3-5 лет, чтобы увидеть изменения. Я верю, что те, кто просто взял вид на жительство в другие страны, вернутся сюда. Самое главное место – место, где ты родился. Я верю в наш Казахстан, в каждого жителя нашей страны», - сказала Г. Мусабаева.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Больше месячной нормы осадков выпало в районах СКО
Сильно вдохновили слова Президента о том, что приоритет нужно отдать техническим профессиям - академик М. Молдабеков
Модернизация общественных институтов стала ключевым направлением в стратегии реформ Президента - эксперт
Президент открыто заявил, что интересы народа должны быть выше интересов кучки олигархов - Бекет Момынкул
Популярное
1 Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
2 Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
3 Сколько квартир пострадало в ходе беспорядков в Алматы
4 Президент ожидает конкретных предложений от Правительства и госкомиссии по вопросам приватизации - Берик Уали
5 Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау
6 Резервист назначен акимом района в Костанайской области
Читайте также
Озвучены системные меры по снижению инфляции в Казахстане
В столице запустили сервис доставки цветов по подписке
Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Сколько квартир пострадало в ходе беспорядков в Алматы
Президент ожидает конкретных предложений от Правительства и госкомиссии по вопросам приватизации - Берик Уали
Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау
Резервист назначен акимом района в Костанайской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив