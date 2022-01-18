Кандидат юридических наук из СКО: Президент сказал то, что сказал бы сам народ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Кандидат юридических наук кафедры «Правовые дисциплины», член АНК Северо-Казахстанской области, председатель казахского-культурно-просветительского центра «Urpaq» Гүлбахша Мусабаева считает ключевой фразой выступления Главы государства восстановление социальной справедливости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У меня как у историка, общественника, ученого возникла концепция «Новый Казахстан – новый Президент». Каждое слово, адресованное народу – все то, что сказал бы сам народ. Это удивительно. Это то, чего мы ждали и давно не слышали. Ключевая фраза, на мой взгляд – восстановление социальной справедливости. Все мероприятия направлены на экономические реформы, улучшение социального содержимого нашего общества. Отрадно, что уже создан общественный фонд, куда будут направлять деньги меценатов, благотворителей. Каждый день мы видим в социальных сетях призывы собрать средства на лечение детей. И очень важно, что Президент обратил на это внимание. Хотелось бы, чтобы в Казахстане были все достижения медицины. Я верю, что будут реформы в этой сфере», - сказала Г. Мусабаева.

Она отметила: ей импонирует мнение Президента о том, что сферы, от которых зависит ресурсный потенциал страны, должны принадлежать государству.

«Мне близка мысль нашего Президента об образовании. В эти дни мы особенно увидели упущения в воспитании патриотизма казахстанцев. Воспитательный процесс неразрывно связан с образовательным. Патриотизм нельзя купить, он формируется с малых лет. Важно истинных патриотов воспитывать. В воспитании детей упущено много нравственных основ. Почему советское поколение считается сильным и не боящимся трудностей? Потому что вместе с образовательным процессом было трудовое воспитание. Мы не боялись выходить на субботники, мыть парты, кабинет, дежурили в столовых. Мы видели весь механизм трудового процесса. Много европейских норм ввели, но они не соответствуют нашему менталитету. Формирование современного казахстанца неразрывно связано с понятием труд, воспитание, семья, нравственность и патриотизм. Тогда за будущее не страшно. Интернет не может дать того, что дает семья, истинная школа и университет», - подчеркнула Г.Мусабаева.

Она уверена, что качественные изменения в стране произойдут, и надеется, что поток миграции снизится.

«Желаю Президенту создать новую мощную команду, которая бы достойно служила своему народу. У нас не очень хорошая статистика по миграции. Нужно 3-5 лет, чтобы увидеть изменения. Я верю, что те, кто просто взял вид на жительство в другие страны, вернутся сюда. Самое главное место – место, где ты родился. Я верю в наш Казахстан, в каждого жителя нашей страны», - сказала Г. Мусабаева.