Кандидат в UFC из Казахстана стал сильнее непобежденного бразильского нокаутера

21 Января 2023, 23:29

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Боец смешанных единоборств из Казахстана Азат Максум (15-0) провел поединок на турнире промоушна Octagon против бразильца Фабрицио Нуньеса (8-0), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Файтеры встретились в главном событии турнира Octagon 39, который состоялся в Алматы. Максум активно начал поединок и одержал победу удушающим приемом за десять секунд до конца первого раунда.

Казахстанец в прошлом году был близок к дебютному поединку в лучшем промоушне мира UFC, но из-за перелома руки подписание контракта с американской организацией пришлось отложить. В команде Максума заявили о том, что он может дебютировать в UFC в первой половине текущего года.