Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев встретился с избирателями Актюбинской области

31 Октября 2022, 14:37

31 Октября 2022, 14:37

Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев встретился с избирателями Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев встретился с избирателями в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Встреча состоялась в сельскохозяйственном колледже Актобе. В беседе с жителями кандидат рассказал об основных направлениях своей предвыборной программы.

Жигули Дайрабаев также посетил хозяйства Каргалинского района Актюбинской области, встретился с жителями в Доме культуры. Во встрече приняли участие около 70 человек.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины по всей республике.