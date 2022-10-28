Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев посетил Кызылординскую область

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев прибыл в Кызылординскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Жигули Дайрабаев встретился с учеными Казахского научно-исследовательского института рисоводства имени Ы. Жакаева и отраслевыми специалистами, обсудил с ними актуальные проблемы региона.

Кызылординский рис считается брендом области, но в последние годы река Сырдарья мелеет, усложняется экологическая и социально-экономическая ситуация в области. Дефицит воды особенно негативно влияет на рисоводство.

Жигули Дайрабаев ознакомился с ситуацией в селе Наги Ильясова Сырдарьинского района. Благодаря неустанному труду и тесному взаимодействию это село стало самым благоустроенным населенным пунктом в регионе. В ходе встречи с жителями он рассказал об основных направлениях своей предвыборной программы и ответил на вопросы сельчан.

Ранее кандидат в Президенты Жигули Дайрабаев встретился с фермерами Туркестанской области.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента состоятся 20 ноября.