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Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев посетил Кызылординскую область

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
28 Октября 2022, 19:38
Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев посетил Кызылординскую область

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев прибыл в Кызылординскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Жигули Дайрабаев встретился с учеными Казахского научно-исследовательского института рисоводства имени Ы. Жакаева и отраслевыми специалистами, обсудил с ними актуальные проблемы региона.

Кызылординский рис считается брендом области, но в последние годы река Сырдарья мелеет, усложняется экологическая и социально-экономическая ситуация в области. Дефицит воды особенно негативно влияет на рисоводство.

Жигули Дайрабаев ознакомился с ситуацией в селе Наги Ильясова Сырдарьинского района. Благодаря неустанному труду и тесному взаимодействию это село стало самым благоустроенным населенным пунктом в регионе. В ходе встречи с жителями он рассказал об основных направлениях своей предвыборной программы и ответил на вопросы сельчан.

Ранее кандидат в Президенты Жигули Дайрабаев встретился с фермерами Туркестанской области.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента состоятся 20 ноября.


Кызылординская область   Выборы   Регионы   Кызылорда   Президентские выборы - 2022   Выборы-2022: кандидат Жигули Дайрабаев  
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