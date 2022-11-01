Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев посетил Карагандинскую область

1 Ноября 2022, 18:29
Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев посетил Карагандинскую область
1 Ноября 2022, 18:29

Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев посетил Карагандинскую область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинскую область с визитом прибыл кандидат в Президенты РК от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев. Он встретился с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидат в Президенты страны от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев встретился с трудовыми коллективами, фермерскими хозяйствами, жителями сел, учащимися и студентами вузов, колледжей, коллективами спортивных клубов, медицинских учреждений. На встрече шла речь о программе партии «Ауыл», ее целях и задачах.

В региональном филиале Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» по Карагандинской области состоят более 8000 членов, в том числе в первичных парторганизаций НДПП «Ауыл» 7 районных и 6 городских организаций.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины по всей республике. Выборы пройдут 20 ноября.


Новости по теме
Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте
Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Читайте также
Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане
Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане
Более 20 тысяч мероприятий провел РОШ в поддержку Касым-Жомарта Токаева
Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в поселке Шортанды в Акмолинской области
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Общественный транспорт в день выборов будет работать бесплатно в Атырау
Как решают проблему с очередями в детсады в Карагандинской области
Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
3 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
4 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору