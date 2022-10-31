Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова посетила Центр для животных в Астане

31 Октября 2022, 10:16

31 Октября 2022, 10:16

Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова посетила Центр для животных в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова посетила Центр для животных в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидат побеседовала с работниками и руководством Центра о необходимой беспризорным животным помощи и ответила на вопросы участников встречи.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины по всей республике.