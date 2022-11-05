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Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов

5 Ноября 2022, 21:18
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов
5 Ноября 2022, 21:18

Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев принял участие в мирном митинге против точечной застройки, организованном в Астане республиканским предвыборным штабом, передает МИА «Казинформ».

Мероприятие прошло на территории сквера на пересечении улиц Пушкина и Ш. Кудайбердыулы.

Предвыборная агитация началась 21 октября и закончится за день до выборов. 19 ноября наступит день тишины. 20 ноября состоятся президентские выборы.


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