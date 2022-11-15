Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев встретился с жителями Жанаозена

15 Ноября 2022, 15:52

15 Ноября 2022, 15:52

Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев встретился с жителями Жанаозена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с жителями Жанаозена, передает МИА «Казинформ».

На встрече в жанаозенцами Нурлан Ауесбаев рассказал о своей предвыборной программе. Кандидат в Президенты также высказал свое мнение по поводу того, как должны формироваться маслихаты.

Ранее сообщалось, что кандидат от ОСДП провел встречи с населением в Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях, в Шымкенте, Алматы, Астане.

Всего по республике работает 21 штаб по предвыборной программе кандидата и ее разъяснению.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за один день до выборов - 19 ноября. Это будет день тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.