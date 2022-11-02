Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев встретился с жителями Шымкента

2 Ноября 2022, 10:52

2 Ноября 2022, 10:52

Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев встретился с жителями Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК от общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» Нурлан Ауесбаев посетил Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурлан Ауесбаев встретился с жителями микрорайона, рассказал им об основных направлениях своей предвыборной платформы. Во встрече приняли участие наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представители общественности задавали кандидату на пост Президента РК волнующие их вопросы.

В предвыборной платформе Нурлана Ауесбаева запланировано проведение более 50 мероприятий.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента состоятся 20 ноября.