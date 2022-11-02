Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Шымкент

Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев встретился с жителями Шымкента

2 Ноября 2022, 10:52
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев встретился с жителями Шымкента
2 Ноября 2022, 10:52

Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев встретился с жителями Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК от общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» Нурлан Ауесбаев посетил Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурлан Ауесбаев встретился с жителями микрорайона, рассказал им об основных направлениях своей предвыборной платформы. Во встрече приняли участие наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представители общественности задавали кандидату на пост Президента РК волнующие их вопросы.

В предвыборной платформе Нурлана Ауесбаева запланировано проведение более 50 мероприятий.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента состоятся 20 ноября.


Новости по теме
Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте
Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Читайте также
Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане
Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане
Более 20 тысяч мероприятий провел РОШ в поддержку Касым-Жомарта Токаева
Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в поселке Шортанды в Акмолинской области
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Общественный транспорт в день выборов будет работать бесплатно в Атырау
Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте
Каракат Абден предложила поддержать патронажную службу
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
3 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
4 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору