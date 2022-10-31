Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в селе Акмол

31 Октября 2022, 12:29

31 Октября 2022, 12:29

Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в селе Акмол

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев посетил село Акмол Целиноградского района Акмолинской области и встретился с избирателями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи кандидат рассказал о своей программе, ответил на вопросы жителей.

Ранее Нурлан Ауесбаев принял участие в рейде по проблемным жилым массивам Актобе.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины по всей республике. Выборы пройдут 20 ноября.