Кандидат в президенты РК Нурлан Ауесбаев сдал экзамен по казахскому языку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии РК состоялось заседание Лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Ауесбаева Нурлана Сатыбалдиевича, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЦИК.

Лингвистическая комиссия определила факт свободного владения государственным языком по трем направлениям: написание сочинения, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление кандидата на выбранную тему.

После сдачи экзамена комиссия провела коллегиальное обсуждение и подвела итоги.

Результаты заседания озвучил председатель Лингвистической комиссии, доктор филологических наук, профессор Адиль Ахметов.

Темой сочинения кандидата была «Түркістан – ер түріктің бесігі». Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании прочитал отрывок из романа Ж. Аймауытулы «Ақбілек». Третьим заданием стало выступление на тему «Ана тілім – асыл қазынам».

По результатам состоявшегося экзамена Лингвистическая комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич свободно владеет государственным языком.













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