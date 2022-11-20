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Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах

20 Ноября 2022, 08:46
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах
20 Ноября 2022, 08:46

Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Кандидат в Президенты Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой голос он отдал на избирательном участке №189, созданный в государственном театре танца «Наз».

Кандидат прибыл в сопровождении руководителя штаба предвыборной кампании.

Он был выдвинут кандидатом в Президенты Республики Казахстан от Общенациональной социал-демократической партии.

Представители группы во главе Нурланом Ауесбаевым провели встречи с избирателями в Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, а также в городаХ Шымкенте, Алматы и Астане.


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