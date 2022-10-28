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Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев посетил проблемные жилые массивы Актобе

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
28 Октября 2022, 20:23
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев посетил проблемные жилые массивы Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев принял участие в рейде по проблемным жилым массивам Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Нурлан Ауесбаев посетил село Бестамак в Алгинском районе Актюбинской области.

Республиканский предвыборный штаб поддержки Нурлана Ауесбаева распространил агитационно-пропагандистские материалы.

Ранее сообщалось, что предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Выборы пройдут 20 ноября.


Актюбинская область   Выборы   Регионы   Актобе   Президентские выборы - 2022   Выборы-2022: кандидат Нурлан Ауесбаев  
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