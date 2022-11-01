Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен встретился с работниками завода «Семей инжиниринг»

1 Ноября 2022, 20:45

1 Ноября 2022, 20:45

Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен встретился с работниками завода «Семей инжиниринг»

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен встретился с работниками завода «Семей инжиниринг» в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым объектом посещения кандидата в Президенты РК стал завод «Семей инжиниринг». С момента запуска этого завода в 1987 году и до 2004 года он назывался «Бронетанковый ремонтный завод».

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины по всей республике. Выборы пройдут 20 ноября.