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Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен отдал свой голос на выборах

20 Ноября 2022, 11:21
Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен отдал свой голос на выборах
20 Ноября 2022, 11:21

Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен отдал свой голос на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен проголосовал на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для голосования на внеочередных выборах он прибыл на избирательный участок №113 в 11:04, расположенный в школе-лицее №66 Астаны. Мейрам Кажыкен пришел на голосование в сопровождении супруги и дочери.

Его выдвинули кандидатом в Президенты от республиканской общественной организации «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат».

Представители штаба во главе с Мейрамом Кажыкеном провели встречи с избирателями в Костанайской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, а также в Шымкенте.

Сегодня в 15 регионах страны начались президентские выборы.


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