Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с жителями Талгара

1 Ноября 2022, 19:49

1 Ноября 2022, 19:49

Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с жителями Талгара

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Каракат Абден провела встречу с избирателями Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидат отметила, что сегодня бизнес, переходящий из поколения в поколение – один из самых действенных инструментов по укреплению семейных ценностей. В этом Каракат Абден убедилась, посетив цех по переработке молока и изготовлению кисломолочной продукции жительницы села Туздыбастау Сайыпжамал Отеп.

По мнению Каракат Абден, эта семья является ярким примером преемственности поколений, когда национальные ценности и традиции легли в основу семейного бизнеса. Будучи пенсионеркой, Сайыпжамал апа вместе с детьми и внуками изготавливает из молока сметану, курт, творог, сыр, кефир, жент, внося собственную лепту в развитие страны.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины по всей республике. Выборы пройдут 20 ноября.