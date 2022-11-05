Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ

5 Ноября 2022, 20:08

5 Ноября 2022, 20:08

Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предвыборный штаб Каракат Абден посетили руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк и член штаба миссии Алла Харченко, передает МИА «Казинформ».

В рамках встречи кандидат в Президенты РК проинформировала международных наблюдателей о ходе агитационной кампании, работе предвыборного штаба. Она рассказала наблюдателям и о своей предвыборной программе.

Ранее Каракат Абден уже провела предвыборные встречи в десяти городах и в нескольких селах страны. В ближайшее время кандидат планирует посетить Кызылординскую, Улытаускую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую и Жамбылскую области.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.