Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с молодежью Жезказгана

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Каракат Абден побывала в Жезказгане и встретилась с местными избирателями, молодежью, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на штаб кандидата.

В ходе встречи обсуждались вопросы, волнующие молодых людей: о среднем техническом и высшем образовании, общежитиях, о формировании национальной гордости и патриотических чувств у молодого поколения.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.