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Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с молодежью Жезказгана

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
6 Ноября 2022, 23:04
Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с молодежью Жезказгана

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Каракат Абден побывала в Жезказгане и встретилась с местными избирателями, молодежью, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на штаб кандидата.

В ходе встречи обсуждались вопросы, волнующие молодых людей: о среднем техническом и высшем образовании, общежитиях, о формировании национальной гордости и патриотических чувств у молодого поколения.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.

Карагандинская область   Выборы   Регионы   Президентские выборы - 2022   Выборы-2022: кандидат Каракат Абден  
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