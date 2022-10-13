Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы
Кандидат в Президенты РК Бакыт Жанабаев сдал экзамен на знание госязыка
13 Октября 2022, 14:20

Кандидат в Президенты РК Бакыт Жанабаев сдал экзамен на знание госязыка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Бакыт Жанабаев сдал экзамен на знание государственного языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На повестке дня стоит вопрос о результатах экзамена на знание государственного языка кандидата в Президенты РК Бакыта Жанабаева. По каждому заданию кандидат в Президенты РК сам выбрал темы. Первое задание – написание сочинения на тему «Экология – бүгіннің басты мәселесі». Во втором задании кандидат прочитал отрывок из сборника Миржакыпа Дулатова «Оян, қазақ!». Третьим заданием было публичное выступление на тему «Адал еңбек – игілік көзі», - сказал председатель лингвистической комиссии ЦИК РК Адиль Ахметов.

По его словам, в ходе выполнения первого задания кандидат ясно выразил свою мысль в письменной форме, допущены орфографические ошибки. На втором задании кандидат соблюдал нормы выразительного чтения. На третьем задании кандидат ясно выразил свою мысль, раскрыл идею выбранной темы.

Лингвистическая комиссия большинством голосов и при одном воздержавшемся приняла решение о том, что кандидат в Президенты РК Бакыт Жанабаев владеет государственным языком.

Ранее сообщалось, что в последний день регистрации кандидатов в Президенты РК свои документы в Центральную избирательную комиссию сдал Бакыт Жанабаев от общественного объединения «Казахстанская лига любителей футбола».

Бакыту Жанабаеву 46 лет. Работает на государственной службе с 2001 года. На сегодняшний день является сотрудником департамента государственных доходов Министерства финансов РК.


Фото: пресс-служба Комитета госдоходов РК


Новости по теме
Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов
Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ
Читайте также
Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов
Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ
Наш электорат – женщины - руководитель штаба Турсынбековой об итогах первых двух недель
Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области
Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев потребовал от ЦИК проведения дебатов
Представители научно-культурного сообщества встретились в штабе по поддержке Касым-Жомарта Токаева
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив