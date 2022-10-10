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Кандидат в президенты Каракат Абден прошла экзамен на знание госязыка

Автор:  
Серик Сабеков
10 Октября 2022, 18:28
Кандидат в президенты Каракат Абден прошла экзамен на знание госязыка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в президенты РК Каракат Абден сдала экзамен на знание государственного языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Центризбиркоме, в ходе сдачи экзамена кандидат в письменном задании выбрала тему: «Тіл - халықты алтын бесігі». Выполняя второе устное задание, она прочитала отрывок из романа Ильяса Есенберлина «Кочевники». В третьем задании она выступила с речью на тему: «Азат елдің еңсесі биік».

«Что касается общего заключения членов комиссии, то Каракат Абден прекрасно владеет государственным языком и на все поставленные вопросы ответила на уровне», - отметил член лингвистической комиссии Дихан Камзабекулы.


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