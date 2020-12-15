Кандидат в депутаты маслихата СКО: Поддержка молодежи – это инвестиции в прогресс страны

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Кандидат в депутаты областного маслихата от партии «Nur Otan» Халида Шагвалеева встретилась с представителями этнокультурных объединений Мамлютского района. По ее словам, партия «Nur Otan» будет концентрировать внимание на решении многих задач, в частности поддержки молодежи, передает МИА «Казинформ».

«Мы будем уделять внимание закреплению нашей молодежи в районе. Молодежь – основа будущих побед Казахстана. Поддержка молодежи – это инвестиции в прогресс страны. В районе проживает более 3000 молодых людей, что составляет 18,5% от общей численности населения. К 2025 году наша задача совместно с госорганами – создать условия для обеспечения занятости, привлечения и закрепления молодежи в сельской местности, их творческой самореализации, развития ее потенциала», - подчеркнула кандидат.

Как отметила Халида Шагвалеева, для этого партия «Nur Otan» будет содействовать привлечению не менее 300 квалифицированных молодых специалистов по программе «С дипломом в село» за счет социальной поддержки, предоставления жилья и подъемных пособий. Помимо этого, в планах – трудоустройство безработной молодежи путем заключения меморандумов с крестьянскими хозяйствами и организациями района, реализация программ молодежных бизнес-инициатив «Жас кәсіпкер» и открытие своего бизнеса молодыми людьми с ежегодной выдачей не менее 25 грантов и микрокредитов.

«Нужно создавать условия для самореализации и творческого развития молодежи. Этому поспособствует строительство спортивных объектов, в том числе физкультурно–оздоровительных комплексов, спортивных и «Workout» площадок, футбольных полей в 4 селах и хоккейного корта в городе Мамлютка», - рассказала Халида Шагвалеева, призывая сделать правильный выбор и отдать голос за партию «Nur Otan».

Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»