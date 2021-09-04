Кандасы поддерживают идею о необходимости новой Концепции миграционной политики
В мероприятии приняли участие представители фронт-офисов Фонда «Otandastar» всех регионов и кандасы.
В ходе дискуссии отмечены инициативы Президента РК по разработке новой Концепции миграционной политики.
Так, участники согласились с тем, что надо пересмотреть подходы к распределению пособий гражданам, переселяющимся с юга на север. К примеру, в рассмотрении возможности предоставления гражданам-переселенцам земельных участков для строительства домов, занятия сельским хозяйством, пересмотру механизмов выделения пастбищных угодий.
Участники сошлись во мнении, что Послание Президента поднимает актуальные вопросы, которые способны содействовать и адаптации прибывающих на историческую Родину кандасов.
Организатором мероприятия выступил НАО «Фонд Отандастар» при поддержке МИОР РК.