Кандасы поддерживают идею о необходимости новой Концепции миграционной политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошла онлайн-конференция, в ходе которой обсудили основные положения Послания Главы государства К.К. Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В мероприятии приняли участие представители фронт-офисов Фонда «Otandastar» всех регионов и кандасы.

В ходе дискуссии отмечены инициативы Президента РК по разработке новой Концепции миграционной политики.

Так, участники согласились с тем, что надо пересмотреть подходы к распределению пособий гражданам, переселяющимся с юга на север. К примеру, в рассмотрении возможности предоставления гражданам-переселенцам земельных участков для строительства домов, занятия сельским хозяйством, пересмотру механизмов выделения пастбищных угодий.

Участники сошлись во мнении, что Послание Президента поднимает актуальные вопросы, которые способны содействовать и адаптации прибывающих на историческую Родину кандасов.

Организатором мероприятия выступил НАО «Фонд Отандастар» при поддержке МИОР РК.