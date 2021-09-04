РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:02, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кандасы поддерживают идею о необходимости новой Концепции миграционной политики

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошла онлайн-конференция, в ходе которой обсудили основные положения Послания Главы государства К.К. Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    В мероприятии приняли участие представители фронт-офисов Фонда «Otandastar» всех регионов и кандасы.

    В ходе дискуссии отмечены инициативы Президента РК по разработке новой Концепции миграционной политики.

    Так, участники согласились с тем, что надо пересмотреть подходы к распределению пособий гражданам, переселяющимся с юга на север. К примеру, в рассмотрении возможности предоставления гражданам-переселенцам земельных участков для строительства домов, занятия сельским хозяйством, пересмотру механизмов выделения пастбищных угодий.

    Участники сошлись во мнении, что Послание Президента поднимает актуальные вопросы, которые способны содействовать и адаптации прибывающих на историческую Родину кандасов.

    Организатором мероприятия выступил НАО «Фонд Отандастар» при поддержке МИОР РК.


    Теги:
    Соотечественники Послание Президента-2021 Астана Послание Президента РК
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!